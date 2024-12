Libia: Mattarella, ‘Italia impegnata per stabilità e serenità Paese’

19 Dicembre 2024

Roma, 19 bdic. (Adnkronos) – “L’attività di addestramento fornisce un contributo importante per la stabilità di un Paese che con il nostro impegno desideriamo aiutare a trovare stabilità e una condizione di serenità. Recate un contributo importante a un Paese amico, importante ancor più per la condizione che si crea nell’area complessiva del Mediterraneo, anche in altri Paesi, che può riguardare anche la Libia in maniera intensa”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel collegamento con i militari italiani impegnati nella missione internazionale in Libia.