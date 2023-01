Libia: Meloni, ‘ribadito piena disponibilità Italia a favorire percorso per elezioni’

Gennaio 28, 2023

Tripoli, 28 gen. (Adnkronos) – “Questa visita a Tripoli non a caso è una delle mie prime visite istituzionali nell’area mediterranea, dimostra che la Libia è una priorità per l’Italia, per la stabilità del Mediterraneo, per la sicurezza italiana e per alcune delle grande sfide che l’Europa affronta in questo tempo, come la crisi energetica. Abbiamo parlato della situazione libica e abbiamo ribadito la piena disponibilità italiana a favorire il legittimo percorso per una celebrazione di elezioni e per una stabilizzazione del quadro libico”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo aver incontrato il Primo ministro del Governo di unità nazionale libico, Abdel Hamid Dbeibah.

“La stabilizzazione del quadro politico e di sicurezza -ha aggiunto il premier italiano- è indispensabile per consentire al nostro partenariato bilaterale di raggiungere un potenziale che è ancora molto più alto del partenariato che già abbiamo”.