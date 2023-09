Settembre 2, 2023

Roma, 2 set (Adnkronos) – “Tajani fornisce una – parziale – spiegazione sul pasticcio del mancato gradimento all’ambasciatore Ue in Libia: l’Ue non ha difeso il candidato italiano. Se è così, Tajani si è attivato con l’Ue per protestare? O per l’Italia non fa differenza che nel ruolo ci sia un francese?”. Lo scrive su Twitter Lia Quartapelle, deputata del Pd.