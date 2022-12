Libia: Tajani, ‘grande preoccupazione, lavoriamo intensamente con nostri diplomatici’

Dicembre 21, 2022

Roma, 21 dic. (Adnkronos) – “C’è grande preoccupazione e stiamo lavorando intensamente con tutti i nostri diplomatici sulla questione Libia e stiamo lavorando intensamente con tutti i Paesi del nord dell’Africa e dell’Africa subsahariana perché consideriamo prioritario, anche per risolvere la questione migratoria ma non solo, una sempre maggiore presenza del nostro Paese” nell’area del Mediterraneo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento alla sessione di apertura della XV Conferenza delle Ambasciatrici e degli Ambasciatori d’Italia. “L’Italia affonda non soltanto geograficamente ma anche storicamente nell’area del Mediterraneo”, ha aggiunto.