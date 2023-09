Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Ho chiamato l’Ambasciatore a Tripoli per avere gli ultimi aggiornamenti. Il Governo italiano risponde subito alle richieste di sostegno per l’alluvione nell’est della Libia: una squadra avanzata di valutazione è già in partenza coordinata dalla nostra Protezione Civile”. Lo ha scritto su X il vice Premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.