Libia: Tajani, ‘preoccupati per crisi, siamo riusciti a riportare a casa italiani e spagnoli’

16 Maggio 2025

Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Stiamo seguendo con preoccupazione quello che accade in Libia, grazie al lavoro della nostra ambasciata, grazie al lavoro dell’Unità di crisi della Farnesina. Siamo riusciti a riportare a casa stanotte tutti gli italiani che volevano rientrare, anzi abbiamo aiutato anche una dozzina di spagnoli”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della presentazione, alla Farnesina, della seconda edizione del progetto Sport e Innovazione Made in Italy, parlando degli scontri in Libia.