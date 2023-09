Libia: Tripoli, ‘aiuti umanitari il più rapidamente possibile’

Settembre 12, 2023

Tripoli, 12 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Le autorità libiche hanno chiesto la consegna di aiuti umanitari “il più rapidamente possibile” da parte della comunità internazionale di fronte alle devastanti inondazioni registrate nell’est del Paese a causa del passaggio della tempesta “Daniel”, che ha lasciato circa 2.000 persone morte nella città di Derna.

Musa al Koni, uno dei vicepresidenti del Consiglio presidenziale libico, con sede nella capitale Tripoli, ha sottolineato che le autorità “vogliono che gli aiuti arrivino il più rapidamente possibile”, secondo l’agenzia di stampa statale libica Lana. “Abbiamo chiesto aiuto a tutti i paesi di cui sappiamo di aver bisogno e che hanno esperienza nelle attività di salvataggio”, ha affermato, prima di rivelare che Spagna, Italia e Canada “hanno espresso la loro disponibilità per quanto riguarda il sostegno alle attività di salvataggio” ad est del paese africano.

Allo stesso modo, il servizio di evacuazione medica Libyan Air Ambulance ha annunciato l’apertura di un ponte aereo tra Tripoli e la regione orientale per il trasporto di feriti gravi. L’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Oim) ha precisato in una nota che oltre 2.000 persone residenti a Bengasi sono state colpite dalle piogge e si trovano ora nelle scuole della città, mentre le alluvioni hanno costretto all’evacuazione dei pazienti dal Centro Dottor Al Baida .