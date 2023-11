Libri: adolescenti in trauma dopo pandemia, esce ‘Fragili-I nostri figli’ di Mendolicchio

Novembre 13, 2023

Milano, 13 nov. (Adnkronos) – Armato degli strumenti della medicina e della moderna psichiatria, ma soprattutto di una buona dose di umanità e coraggio, un medico in prima linea nella lotta contro i disturbi del comportamento alimentare esplora il buco nero che ha rischiato, e ancora rischia, di inghiottire un’intera generazione di adolescenti e preadolescenti, travolta dal trauma della recente pandemia. Si intitola ‘I nostri figli, generazione tradita’ ed è il nuovo libro di Leonardo Mendolicchio, tra gli psicoterapeuti dell’età evolutiva più noti in Italia.

Il volume, che sarà presentato a Milano lunedì 20 novembre alla libreria Rizzoli in Galleria Vittorio Emanuele II, punta un faro su quella che è una vera e propria emergenza per buona parte delle famiglie italiane, fornendo strumenti per la comprensione e motivi di speranza in una battaglia che si può e si deve vincere. Dall’estate del 2020, il fenomeno ha iniziato a manifestare la sua presenza come un’onda che ha fatto sbattere sulla porta di molte case un crescendo di preoccupazioni, mostrando presto il suo vero volto. Il lettore è messo di fronte alla vulnerabilità, alle paure e al disorientamento che hanno colpito migliaia di famiglie.

Spaziando dalla testimonianza al racconto, dall’analisi alle proposte concrete, il libro ha l’obiettivo di offrire un quadro il più possibile completo dell’emergenza in corso e rispondere in modo chiaro alle domande più pressanti e attuali.