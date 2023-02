Libri: dal 21 in Italia in anteprima il libro di Bernard-Henri Lévy sulla guerra in Ucraina

Febbraio 9, 2023

Roma, 9 feb. – (Adnkronos) – Esce in Italia da ‘La nave di Teseo’ il prossimo 21 febbraio, in prima edizione in esclusiva mondiale, ‘Dunque, la guerra!’ il nuovo libro di Bernard-Henri Lévy, che a un anno dall’attacco russo a Kiev, vuole tracciare “un’analisi lucida e dettagliata delle vere cause che infiammano l’Europa dell’Est da prima dello scoppio ‘ufficiale’delle ostilità”.

Frutto di una lunga esperienza diretta della ‘questione ucraina’ il volume, fra incontri e interviste con i massimi vertici delle gerarchie politiche ma anche con gli ultimi, con coloro che la guerra la patiscono ogni giorno, riporta la propria esperienza di BHL sul campo, dal fronte ucraino alle strade di Kiev, Odessa o Zaporizhzhia: “Ho intervistato uomini che avevano vissuto nascosti, per mesi, sotto le valanghe di acciaio; tutti, proprio tutti, dicevano che in nessun momento avevano pensato di fuggire; che mai, mai, hanno perso la fede nella vittoria” spiega l’autore che già nel 2004, ai tempi della Rivoluzione arancione, aveva identificato l’Ucraina come “la nuova frontiera decisiva per l’Europa”. E, spiega l’editore, “da allora – andando sul campo in prima persona, incontrando i protagonisti, anticipando spesso gli eventi – ha seguito tutti i passaggi del grande gioco diventato una guerra sanguinosa. In questo libro ne ricostruisce la genesi, indica le responsabilità dirette e indirette, e soprattutto lancia il suo appello, libero e veemente, per battere con la forza della pace e del pensiero l’arroganza di tutte le tirannie”.

Il libro – pubblicato nella collana Oceani per la traduzione di Sergio Arecco – ha peraltro posto le basi per un nuovo documentario che Levy porterà in giro per il mondo a partire da fine febbraio. Per La nave di Teseo di Bernard-Henri Lévy sono già usciti Looking for Europe – Cercando l’Europa. Contro il montare dei populismi (2019), Il virus che rende folli (2020) e Sulla strada degli uomini senza nome (2021).