Libri: ecco Romanna, il secondo romanzo di Leyla Ziliotto con la prefazione di Malagò

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. – (Adnkronos) – L’autrice ed atleta genovese Leyla Ziliotto, dopo il successo del romanzo d’esordio “Mia madre mi odia” (Ed. Tabula Fati) vincitore del Premio internazionale “Terre di Liguria” 2018 e finalista nello stesso anno al concorso “Antico Borgo”, torna sulla scena letteraria con la pubblicazione del suo secondo libro dal titolo “Romanna”: si tratta di un testo interamente dedicato all’amata nonna Anna Zampi scomparsa nel giugno 2017 nonché punto di riferimento cruciale per la crescita e maturità della giovane scrittrice.

Il libro, scritto in basilare dialetto romanesco e gioco di parole tra le parole “Anna” e Roma, ripercorre a ritroso a partire dalla morte la vita della nonna romana emigrata a Genova durante la seconda guerra mondiale, ed intende dar voce all’importanza del ruolo dei nonni nella famiglia contemporanea che, secondo Ziliotto, in non pochi casi si sostituiscono addirittura alla figura dei genitori stessi, in particolare nell’ambito delle coppie separate.

Il testo è un omaggio dunque al ruolo dei nonni, ricordando attraverso un percorso poetico narrativo, l’impronta che lasciano nella vita dei nipoti: il 2 ottobre sarà la giornata internazionale dedicata alla loro celebrazione. Il libro vanta infine la prefazione del presidente del Coni Giovanni Malagò essendo l’autrice, insignita tre volte della medaglia di bronzo al valore atletico nella disciplina delle bocce volo.