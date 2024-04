Libri: esce ‘Tra Russia e Ucraina’, di Alessandro Cassieri

16 Aprile 2024

Roma, 16 apr. (Adnkronos) – Rai Libri presenta ‘Tra Russia e Ucraina. Diario del conflitto dalle origini a oggi’, di Alessandro Cassieri. Un viaggio lungo oltre trent’anni sull’asse Mosca-Kiev in un libro-reportage che riavvolge il nastro fino al 1991, anno dell’indipendenza dell’Ucraina dall’Urss. In un intenso e avventuroso racconto in prima persona, Cassieri attraversa decine di volte un confine, di anno in anno sempre più armato, spingendosi anche in Ossezia e Georgia, Crimea e Donbass, Kirghizistan e Afghanistan, America e Cina. Alle pagine del libro, da testimone oculare, l’autore consegna gli incontri con Capi di Stato, spie, militari e leader politici che decideranno le sorti della regione.

Da Gorbaciov a Putin, da William Colby a Shevardnadze, da Vernon Walters a Saakashvili, da Medvedev a Yulia Tymoshenko, da Poroshenko a Yanukovich, a Pushilin, a Massoud… con il contorno di oligarchi e ballerine, campioni di scacchi e pugili, scrittori, biscazzieri e gente comune. Un volume che dà al lettore strumenti fondamentali per capire le ragioni di un conflitto che segna drammaticamente i nostri giorni. ‘Tra Russia e Ucraina’ di Alessandro Cassieri, edito da Rai Libri, è in vendita nelle librerie e negli store digitali da domani, 17 aprile.

Alessandro Cassieri ha vinto a ventuno anni la selezione condotta da Sergio Zavoli per giovani giornalisti Rai. Nominato inviato speciale nel 1991 per i suoi servizi sul crollo dell’Urss, è stato corrispondente da Bruxelles, da Mosca e poi inviato speciale del Tg1 fino al 2016, quando è diventato capo della sede Rai di Parigi. Rientrato al Tg1, è tornato a fare l’inviato, la forma di giornalismo, quella ‘sul campo’, che ha sempre preferito. Nel corso della sua attività professionale alla Rai è stato testimone di eventi cruciali, crisi e guerre in oltre ottanta Paesi. È stato ideatore e conduttore di programmi radiofonici (‘Senza rete’, ‘Baobab’, ‘Zapping’, ‘Radio anch’io’) e conduttore di ‘Speciale Tg1’.