Libro dei Fatti 2024, in apertura l’intervento di Meloni al Vertice G7

17 Ottobre 2024

Roma, 17 ott. (Adnkronos) – Il Libro dei Fatti compie 34 anni. Edito da Adnkronos Libri sarà disponibile in libreria e negli Autogrill in versione cartacea e online nei formati digitali ebook e app. Un’enciclopedia delle notizie con oltre 900 pagine di informazioni, foto, interventi di autorevoli rappresentanti istituzionali, del mondo dell’economia e dell’impresa.

In apertura del volume, l’intervento del presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Vertice G7 di Borgo Ignazia. Il tema della sicurezza farà da fil rouge alla 34esima Edizione, a partire dal contributo del presidente della Repubblica Sergio Mattarella per poi declinarsi in tutti gli ambiti della vita dei cittadini.

E ancora: un capitolo dedicato ai fatti curiosi del 2023 e le sezioni che raccontano l’anno, attraverso le immagini nello sport, nella politica, nello spettacolo e nell’arte.