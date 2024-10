Liguria: Amendola, ‘grazie a Orlando, ora serve progetto politico a Roma e su territori’

29 Ottobre 2024

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “Grazie Andrea. Per la generosità e la passione che hai dimostrato. Come sempre, a testa alta e controvento. La coalizione progressista in Italia è ancora un’ipotesi, e non solo per i veti. Non è tempo di nascondersi, serve un progetto politico credibile a Roma come sui territori”. Così Enzo Amendola sui social.