Liguria: Bellomo (Lega), ‘urgente riforma della custodia cautelare’

28 Luglio 2024

Roma, 28 lug (Adnkronos) – “La vicenda che ha coinvolto il governatore Toti, sebbene la questione possa applicarsi in astratto a qualsiasi amministratore pubblico, evidenzia ancora una volta l’urgenza e la necessità di una riforma della custodia cautelare”. Lo dichiara il deputato della Lega Davide Bellomo, componente della commissione Giustizia della Camera.

“Servono dunque nuove regole, che tengano conto del grave pregiudizio e disciplinino la custodia cautelare, contemperando le diverse esigenze. Mi auguro che il governatore Toti possa dimostrare la sua innocenza nelle sedi competenti. Costringerlo però alle dimissioni per evitare la custodia cautelare, solo perché il rischio di reiterazione del reato è in re ipsa nella funzione che riveste, significa esercitare il diritto negando un diritto. Spero che, al di là dell’appartenenza politica, ci si renda conto del problema tecnico e dei pericoli che ne derivano. Risolvere la questione, senza pregiudizi ideologici, è un obbligo per chiunque abbia a cuore la giustizia e i suoi principi di civiltà”, aggiunge.