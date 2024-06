Liguria: Bonelli e Fratoianni, ‘subito leader c.sinistra per patto e nuove elezioni’

20 Giugno 2024

Roma, 20 giu. (Adnkronos) – “Accogliamo l’appello di Alleanza Verdi Sinistra Liguria e di Ferruccio Sansa, capogruppo della Lista Sansa in Regione Liguria, affinché i e le leader nazionali del centrosinistra vengano insieme in Liguria- proprio perché terra simbolo di una politica malata – per lanciare un patto per una nuova politica e che si apra immediatamente un tavolo delle forze del centro sinistra in vista delle imminenti elezioni regionali che chiediamo con forza vengano fissate il prima possibile”. Così i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

“E’ necessario un patto pubblico a favore di un centrosinistra unito a partire proprio dalla Liguria alla luce della maxi inchiesta per corruzione che ha portato agli arresti domiciliari il governatore Giovanni Toti. Dopo la manifestazione unitaria di ieri e in vista delle scadenze elettorali, è fondamentale creare un fronte comune per sconfiggere il centrodestra. Da questa regione deve partire un patto con le cittadine e i cittadini, mirato a restituire etica alla politica e ad affrontare insieme i temi della crisi sociale e ambientale. Attendiamo con fiducia una risposta positiva da parte delle altre forze del centrosinistra, per costruire insieme un futuro migliore”.