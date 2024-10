Liguria: Braga (Pd), ‘da Bucci parole da Medioevo che offendono le donne’

15 Ottobre 2024

Roma, 15 ott (Adnkronos) – “Non è facendo sentire in colpa chi non ha figli che si risolve il problema della natalità. Le parole del candidato della destra in Liguria Marco Bucci ricordano più lo stato etico che la rivoluzione liberale e sono offensive per tutte le donne”. Lo dice Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera.

“Da chi si candida a governare una Regione ci saremmo aspettati ricette per sostenere il lavoro femminile, proposte per un welfare capace di accompagnare percorsi di vita e lavoro sempre più complicati. Servirebbe rispetto e non frasi da Medioevo come quelle che abbiamo sentito da Bucci. Sono certa che anche nel centrodestra si vorrà chiedere conto di parole deliranti”, aggiunge Braga.