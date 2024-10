Liguria: Bucci, ‘malattia? Non sarebbe stato onesto non dire verità’

23 Ottobre 2024

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – “La malattia? Io penso che non avrà nessun peso ma non ho scelta, sono diventato un personaggio pubblico e tutti quelli che mi conoscono devono sapere tutta la verità. Non sarebbe stato onesto non dire nulla. E’ una questione di credibilità”. Così Marco Bucci, candidato presidente in Liguria del centrodestra, a Porta a Porta.