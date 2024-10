Liguria: Castelli (ScN), ‘complimenti a Bucci, presunto campo largo mostra limiti’

29 Ottobre 2024

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “Da parte di tutta la comunità di Sud chiama Nord i complimenti al neo presidente della Liguria, Marco Bucci. Persona capace e bravo amministratore. Abbiamo lavorato insieme in passato ed ha sempre dimostrato grande attaccamento al proprio territorio. Valori e caratteristiche che hanno fatto la differenza in queste regionali in Liguria. Va dato il merito alla presidente Meloni di aver azzeccato la giusta candidatura. Ancora una volta, al netto di un’azione di governo altalenante, il centro destra ha mostrato di essere una vera coalizione. Un plauso va anche ad Andrea Orlando per aver reso queste elezioni davvero competitive, anche se ancora una volta i troppi personalismi del presunto ‘campo largo’ hanno prevalso e dimostrato plasticamente che non esiste una vera coalizione. I continui veti dei vari partiti che ne fanno parte mostrano tutti i limiti. C’è un dato che deve far riflettere tutti i principali partiti: il distacco tra i due candidati alla fine è stato di un punto e mezzo, a dimostrazione che anche i partiti minori possono far la differenza”. Lo afferma Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord.