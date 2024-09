Liguria: Conte, ‘a Orlando e Pd detto impossibile imbarcare chi stava con Bucci’

28 Settembre 2024

Roma, 28 set. (Adnkronos) – “Ad Andrea Orlando, come al Pd, abbiamo detto: non è possibile in Liguria imbarcare chi il giorno prima era a sostegno di Bucci. Bucci adesso è il candidato del centrodestra e Italia viva lo sosteneva. Abbiamo detto che non va bene. Noi siamo per un progetto serio, credibile, affidabile”. Così Giuseppe Conte a ‘Accordi e disaccordi’ sul Nove.