Liguria: Conte, ‘no a Regione ostaggio Toti, domani in piazza a Genova’

17 Luglio 2024

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “A voi sembra normale che una intera Regione bella, forte, piena di risorse come la Liguria sia bloccata da mesi per le vicende giudiziarie di un Governatore agli arresti domiciliari che non vuole dimettersi? A noi no. Domani alle 17:30 con altre forze politiche saremo a Genova, in piazza De Ferrari. La politica torni a mettere le emergenze dei cittadini al centro delle proprie preoccupazioni”. Lo scrive su Facebook il leader del M5S Giuseppe Conte.