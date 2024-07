Liguria: Costa, ‘no alleanze con chi usa via giudiziaria contro avversari’

26 Luglio 2024

Roma, 26 lug. (Adnkronos) – “I partiti del campo largo non vanno d’accordo su nulla, tranne che su un punto: abbattere l’avversario per via giudiziaria. Chi ci si allea condivide questo schema”. Così su X Enrico Costa, deputato di Azione, commentando la notizia delle dimissioni del governatore della Liguria, Giovanni Toti.