Liguria: dem fiduciosi su accordo, ‘stiamo lavorando’**

29 Agosto 2024

Roma, 29 ago. (Adnkronos) – “Stiamo lavorando con fiducia”. Dal Nazareno risponde così chi sta seguendo il ‘dossier Liguria’ mentre si susseguono contatti tra le forze politiche. I dem sono fiduciosi sul fatto che il centrosinistra possa raggiungere l’intesa e che si realizzi attorno al nome del candidato in pectore, Andrea Orlando. Chi tra i dem ha parlato con l’ex-ministro nelle ultime ore vede spiragli positivi: “L’accordo con i 5 Stelle dovrebbe chiudersi”. Le stesse fonti fanno sapere che sarebbe invece ancora da definire la possibilità che Azione faccia parte della coalizione: “Calenda è tirato da Costa e Gelmini che vogliono andare a destra”.

Quanto al capitolo Matteo Renzi c’è innanzitutto un elemento di chiarezza che va messo in campo: l’uscita di Iv dalla giunta Bucci. “Se Renzi vuole stare nel centrosinistra deve fare delle scelte perché è evidente che serve la più ampia coalizione, ma serve anche coerenza”, osserva un deputato dem che segue da vicino la vicenda. Un concetto espresso anche da Sergio Cofferati oggi in un’intervista: “Non è possibile stare nel centrosinistra se a Genova fai parte della giunta di centrodestra, come nel caso di Italia Viva. Ergo Renzi deve uscire dalla giunta”. Intanto nelle prossime ore potrebbe intervenire sul nodo ligure la segretaria Pd, Elly Schlein, che dopo la pausa estiva oggi sarà impegnata in due iniziative pubbliche in Toscana.