Liguria: Fratoianni a Meloni, ‘siamo contro? Sì, siamo contro questa destra’

25 Ottobre 2024

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “La destra, e anche poco fa Meloni, quando deve denigrarci usa sempre un paio di argomenti: noi siamo quelli del fare e voi state insieme perchè siete contro. Per me essere contro questa destra è un formidabile programma politico. Sì, noi siamo contro il programma della destra e di Meloni. Sì, abbiamo un’altra idea. Ve ne dovete fare una ragione”. Così Nicola Fratoianni alla manifestazione del centrosinistra a Genova per Andrea Orlando.