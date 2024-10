Liguria: Istituto Cattaneo, ‘da elettori centristi notevole afflusso di voti a centrodestra’

29 Ottobre 2024

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – Una “considerevole fetta di elettori dell’ex-Terzo Polo (Azione, Italia Viva, +Europa) è confluita nelle liste dei partiti di centrodestra”. E’ quanto emerge da una analisi dei flussi elettorali in Liguria mettendo a confronto il voto alle europee dello scorso giugno e il voto per le regionali di ieri. Un “notevole” afflusso di voti che ha portato Marco Bucci ad allargare i consensi che, si sottolinea, “sembra avere convinto una piccola parte anche dell’elettorato che alle europee aveva votato M5S e Pd, oltre naturalmente una quota consistente degli ex elettori dell’area liberale-europeista del centrosinistra”.

Al contrario, per quanto riguarda l’altro campo, “si nota come non vi siano apporti dall’elettorato avversario, segno che i voti del candidato Orlando sono presumibilmente arrivati nella quasi totalità dal proprio elettorato di riferimento”.

Per il Cattaneo “seppur conclusa con un margine ridotto, la competizione elettorale in Liguria sembra indicare chiaramente vincitori e sconfitti. Lo fa in primo luogo perché l’area politica che sosteneva Orlando aveva ottenuto, nel suo insieme, alle Europee del 2024, quasi il 50% dei voti, a fronte del 44% del centrodestra. Un vantaggio confermato peraltro per larga parte della campagna elettorale anche dai sondaggi, poi progressivamente assottigliatosi e definitivamente sfumato nelle urne”. Inoltre “l’ennesima sconfitta in ambito regionale riporta l’attenzione sul rapporto Pd-M5S, con il primo che risulta primo partito della regione con il 28,47% dei voti di lista, mentre il secondo delude con solo il 4,56%. Nell’altra metà campo, Fratelli d’Italia riceve soltanto il 15,08%, Lega e Forza Italia rimangono costanti intorno all’8% (con la Lega leggermente avanti), entrambe superate dalla lista civica Bucci Presidente Vince Liguria (9,46%)”.