Liguria: Iv, ‘Renzi prese 6500 voti a europee, che follia…’**

28 Ottobre 2024

Roma, 28 ott. (Adnkronos) – “Se penso che il centrosinistra per colpa di Conte ha rifiutato Italia Viva… Finirà per qualche centinaio di voti. E dire che solo Renzi alle Europee ha preso in Liguria 6.500 voti di preferenza. E Paita altri 4.200. Che follia”. Così Francesco Bonifazi di Iv sui social.