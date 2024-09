Liguria: ‘Liguri, a testa alta. Fare per bene’, parte campagna comunicazione Orlando

11 Settembre 2024

Roma, 11 set. (Adnkronos) – “Liguri, a testa alta’ è il claim scelto da Andrea Orlando che da oggi prende il via con la campagna di comunicazione sui social, sul web e in tutte le province liguri. Una call to action a tutte e tutti i Liguri per rilanciare insieme la Regione”. Si legge in una nota.

“Bisogna risollevare la Liguria, farlo a testa alta, orgogliosi della nostra terra che non merita il malgoverno degli ultimi anni e gli scandali degli ultimi mesi, e che rischia una paralisi con conseguenze irreversibili per il sistema economico, sociale e produttivo della regione. Una campagna collettiva che ha in Andrea Orlando il suo rappresentante, ma che chiama le cittadine e i cittadini alla responsabilità dell’impegno, della partecipazione e del cambiamento”.

“Lo slogan è ‘Fare per bene’ . Perché la Liguria è ferma da troppi mesi e ha bisogno di un Presidente di Regione che sappia fare, ma soprattutto che sappia fare per bene le cose. Sanità, infrastrutture, mobilità, sviluppo, lavoro di qualità, sostenibilità ambientale, innovazione e diritti sociali: Orlando ha l’esperienza, il profilo e la serietà per rappresentare al meglio queste esigenze”.