Liguria: Lupi, ‘Toti? Nordio valuti se disporre un’ispezione’

Roma, 17 lug. (Adnkronos) – “Abbiamo sempre difeso il diritto della magistratura a svolgere le proprie indagini e continueremo a farlo, ma intendiamo tutelare anche il diritto di un presidente di Regione eletto a grande maggioranza a poter esercitare le proprie funzioni in assenza evidente del rischio di poter reiterare il supposto reato. Ci ha stupito leggere le motivazioni del Tribunale del Riesame di Genova, con cui il presidente Toti è stato lasciato agli arresti domiciliari: siccome non avrebbe capito le motivazioni per cui è stato arrestato, -cioè si è difeso diciamo noi- allora deve continuare a vedere limitata la propria libertà. Chiediamo oggi al ministro della Giustizia non di intervenire nelle indagini, ovviamente, ma se questa sia una motivazione accettabile nel nostro Paese, rispetto ai valori della Costituzione. E se non sia il caso, ma lo dirà il ministro Nordio, di disporre un’ispezione”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.