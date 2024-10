Liguria: Magi, ‘Più Europa tenuta fuori, ora tavolo permanente opposizione’

29 Ottobre 2024

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “Più Europa inspiegabilmente è stata tenuta fuori dalla competizione regionale in Liguria, noi stavamo presentando una lista riformista in quella regione e avremmo dato un contributo importante: alle elezioni politiche avevamo totalizzato il 3,5% a livello regionale e alle europee insieme ad altre forze avevamo raggiunto il 3,7%”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, conversando con i cronisti a Montecitorio.

“Ma oltre che algebrico, il tema è politico: è necessario che vi sia un tavolo politico permanente nel quale le opposizioni si confrontano per capire se è possibile costruire un’alternativa senza arrivare a momenti, diciamo, poco rispettosi come accaduto in Liguria. I veti che sono stati messi non sono un modo di fare politica che ci appartiene, speriamo che quella della Liguria sia una lezione anche per gli altri. Ovviamente – ha concluso Magi – sta al Partito Democratico assumere la responsabilità di promuovere questo tavolo permanente dell’opposizione”.