Liguria: Maraio (Psi), ‘regione pronta a cambiamento, Orlando nome giusto’

29 Luglio 2024

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “L’esperienza di Giovanni Toti era già da tempo al capolinea per il fallimento sui temi del lavoro, dei trasporti, della sanità. La destra in Liguria ha governato male. Dispiace che l’ex Governatore sia caduto per la gogna giudiziaria, strumento indegno per un Paese civile come l’Italia, ma ora bisogna guardare avanti. Il centrosinistra unito deve costruire una valida alternativa al governo regionale di destra. Il nome di Andrea Orlando è di grande prestigio e per i socialisti rappresenta il giusto profilo come candidato presidente”. Lo ha dichiarato il Segretario del Psi, Enzo Maraio, commentando l’annuncio della possibile candidatura di Andrea Orlando a Presidente della Regione Liguria.