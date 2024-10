Liguria: Marcucci, ‘vincono Bucci e Meloni, perde Conte’

29 Ottobre 2024

Roma, 29 ott. (Adnkronos) – “In Liguria sul podio dei vincitori sicuramente Marco Bucci. E Giorgia Meloni che ha avuto la sensibilità politica di mettere in campo il candidato più competitivo per il centrodestra. In qualche modo vince anche Matteo Renzi che dimostra che i suoi voti, per quanto siano pochi, possono essere determinati. Non male il Pd che ottiene un ottimo risultato di lista. Perde (e male) Giuseppe Conte, con il suo giustizialismo e settarismo, vero responsabile della sconfitta del campo largo”. Lo afferma il presidente di Libdemeuropei, Andrea Marcucci.