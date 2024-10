Liguria: Musso (Iv), ‘confermiamo libertà di voto ma pretendiamo rispetto’

25 Ottobre 2024

Roma, 25 ott. (Adnkronos) – “Confermiamo l’indicazione della libertà di voto, ma personalmente credo che gli elettori di Italia Viva pretendano rispetto e non dimentichino quando il rispetto viene meno”. Lo afferma in una nota Eugenio Musso, presidente regionale Liguria di Italia Viva.

“Ricordo che nei confronti di Italia Viva è stata compiuta una vera e propria scorrettezza: è stato addirittura impedito di presentare le liste e sono stati additati candidati non graditi, tutte persone perbene e specchiate. E questo significa che la coalizione Orlando è tutta schiacciata verso una sinistra massimalista, chiusa in un perimetro in cui la fanno da padrone il Movimento 5 stelle, Bonelli, Fratoianni e Sansa”.

“Confermiamo quindi – conclude – libertà di voto e chiediamo di votare con il solo faro dell’interesse della Liguria: infrastrutture, crescita, lavoro e capacità di realizzare un nuovo assetto della sanità e nuovi ospedali. Almeno in questi ultimi giorni di campagna elettorale serve rispetto, quello che è mancato nelle ultime settimane. Non siamo disposti a farci utilizzare”.