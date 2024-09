Liguria: Orlando, ‘Bucci non usi comune Genova come comitato elettorale’

12 Settembre 2024

Roma, 12 et. (Adnkronos) – “La presenza di Italia Viva nella maggioranza di Bucci? Mi pare che la maggioranza di Bucci non esista più. Mi auguro che Bucci possa proseguire la campagna elettorale e il suo mandato, quello che mi auguro è che il Comune non sia utilizzato come un comitato elettorale”. Così Andrea Orlando, candidato del centrosinistra in Liguria, a margine della festa de L’Unità di Genova.