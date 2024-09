Liguria: Orlando, ‘Bucci trasforma campagna in aggressione avversario’

9 Settembre 2024

Roma, 9 set. (Adnkronos) – “Per Bucci ho fatto solo il ministro? Non è proprio trascurabile… Mi dispiace che Bucci, in cosi poco tempo, abbia assunto i vizi della politica di questo tempo e sta trasformando la campagna elettorale in un momento di aggressione dell’avversario. E comunque io ho lo stesso curriculum di sceglierà il candidato del centrodestra in Liguria”. Così Andrea Orlando a margine di un evento sulle infrastrutture a Genova.

“Che avversario preferirei? Io non preferisco nessuno, ho solo detto che a seconda di chi sarà il candidato del centrodestra sarà una campagna diversa”.