Liguria: Orlando, ‘quello che dovevo dire l’ho detto ieri a Ermini’

31 Luglio 2024

Roma, 31 lug. (Adnkronos) – “Quello che dovevo dire, l’ho detto ieri ad Ermini”. Così il deputato Pd ed ex Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, contattato in una pausa dei lavori alla Camera per un commento sulle dimissioni di David Ermini dalla direzione nazionale del partito.