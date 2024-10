Liguria: Orlando, ‘rivedremo accordi con Autostrade e Trenitalia’

19 Ottobre 2024

Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Rivedremo gli accordi presi con Autostrade per sbloccare la Liguria, ma in una Regione che dipende dal trasporto ferroviario per la mobilità di pendolari e studenti, oltre che per il turismo, ci impegniamo a rinegoziare completamente il contratto di servizio con Trenitalia”. Lo scrive sui social il candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Liguria, Andrea Orlando.

“Il trasporto pubblico -aggiunge- necessita di risorse e investimenti. Vogliamo affrontare la carenza strutturale di autisti, potenziare i mezzi pubblici nell’entroterra e promuovere accordi tra Trenitalia e le diverse municipalizzate per offrire abbonamenti integrati accessibili e favorirne la gratuità agli studenti. Crediamo che la mobilità urbana e interurbana vadano radicalmente ripensate sulla base di queste linee guida: integrare le tariffe, favorire l’uso di mezzi pubblici, pianificare gli investimenti infrastrutturali insieme a cittadini e territorio, rinnovare il nodo ferroviario di Genova, gestire i flussi di traffico. Vogliamo che tutte e tutti i liguri possano spostarsi nella nostra regione, sapendo a che ora partono e a che ora arrivano. Dovrebbe essere un fatto scontato, ma purtroppo non lo è da tempo”.