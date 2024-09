Liguria: Orlando, ‘sfida non semplice ma grande entusiasmo’

29 Settembre 2024

Roma, 29 set. (Adnkronos) – “Dobbiamo tornare a dare speranza alle persone che l’hanno persa, che non hanno più fiducia nelle istituzioni e nella politica. È questo uno degli obiettivi fondamentali del nostro percorso. Mentre il centrodestra candida capolista un indagato per voto di scambio politico mafioso, noi abbiamo costruito liste composte da persone perbene, che possono parlare a chi è deluso dalla democrazia, spesso per difficoltà, frustrazioni o mancate risposte”. Così Andrea Orlando su Fb.

“Oggi a Spezia le abbiamo presentate ufficialmente e sono orgoglioso delle disponibilità raccolte: persone al servizio di altre persone. Abbiamo di fronte una sfida non semplice, ma che ci vede sostenuti da un grande entusiasmo popolare: abbiamo le idee e le ragioni per contrastare il centrodestra e il sistema Toti che in dieci anni hanno espropriato la nostra democrazia”.

“Se ne sono accorti anche dall’altra parte, adesso nessuno sembra conoscere Toti e si accumulano le menzogne nei miei confronti e le prese di distanza dal decennio passato. Non ci fermiamo. Abbiamo messo al centro della campagna elettorale il tema della reindustrializzazione sostenibile contro il calo demografico e per dare lavoro di qualità, il tema della sanità pubblica e territoriale, vicina ai cittadini; e ancora il tema delle infrastrutture, viarie e ferroviarie, ma anche digitali. I liguri sono più isolati e in condizioni di maggiore precarietà rispetto a dieci anni fa. Insieme, possiamo cambiare le cose. Per la Liguria a testa alta”.