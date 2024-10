Liguria: possibile ‘sfida’ piazze a Genova, leader c.destra e c.sinistra lo stesso giorno**

11 Ottobre 2024

Roma, 11 ott. (Adnkronos) – Vista la disponibilità manifestata dai leader della coalizione a sostegno di Andrea Orlando in Liguria ad una piazza unitaria per la chiusura della campagna elettorale, si sta ragionando in queste ore sulla data. A quanto si apprende, potrebbe essere quella del 25 ottobre. Se verrà confermata, andrà in scena una sorta di ‘sfida’ delle piazze: il centrodestra infatti con Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani dovrebbe chiudere la campagna di Marco Bucci a Genova proprio il 25 ottobre.