Liguria: Renzi, ‘centrosinistra chiarisca posizioni programmatiche a partire dalla Gronda’

22 Agosto 2024

Roma, 22 ago (Adnkronos) – In Liguria “sto aspettando che il centrosinistra ligure chiarisca sui punti programmatici aperti da che parte sta. Faccio un esempio, la Gronda è necessaria per Genova”. Lo ha detto Matteo Renzi a L’aria che tira sulle alleanze in vista delle prossime elezioni locali.