Liguria: Rixi, ‘5 treni in più e Sestri Levante come hub’

Roma, 10 lug. (Adnkronos) – “Sestri Levante sarà un hub fondamentale per la gestione dei treni verso le Cinque Terre e il Tigullio. L’obiettivo è rafforzare i collegamenti sul Levante ligure, con un servizio più completo nel periodo di maggiore afflusso turistico. A breve sarà avviata la sperimentazione per gestire al meglio l’ondata di turisti verso le Cinque Terre grazie a 5 treni in più al giorno fino a Sestri Levante. Un sistema che garantirà collegamenti anche con altre località come Moneglia, Deiva Marina, Bonassola e Framura per creare una alternativa concreta all’uso dell’automobile”. Lo ha detto il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi nel corso del suo intervento al Forum ‘Think Tank Liguria 2030’, organizzato da The European House – Ambrosetti.