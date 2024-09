Liguria: Rixi, ‘c’è candidato unitario centrodestra, vinciamo’**

11 Settembre 2024

Roma, 11 set. (Adnkronos) – Per la Liguria abbiamo un “candidato unitario del centrodestra che non sono io, oggi non credo lo presenteremo, penso uscirà il nome ma non sta a me farlo. Noi siamo molto più pronti e preparati di quello che pensa il centrosinistra”. Lo ha detto Edoardo Rixi, viceministro leghista alle Infrastrutture a margine della conferenza stampa di presentazione della diciottesima edizione di Remtch Expo, a Palazzo Madama. “Vinciamo”, ha assicurato poi Rixi.