Liguria: Rixi, ‘economia con numeri positivi e trend in crescita per la regione’

1 Luglio 2024

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – “La Liguria continua a mostrare segnali di crescita economica, consolidando una ripresa robusta e sostenibile. I dati indicano un trend positivo in vari settori chiave dell’economia locale, confermando gli sforzi congiunti di istituzioni, imprese e cittadini. In particolare, è la prima regione per incidenza percentuale delle imprese dell’Economia del mare e per fatturato delle imprese della floricoltura, la seconda per numero di crocieristi a livello nazionale e la seconda per età media dei treni. Con un Pil allineato alla media nazionale, l’export ha segnato nel 2023 un altro record storico con 10,7 miliardi di euro e una crescita rispetto al 2019 che posiziona la regione al primo posto tra quelle del Nord e al quinto posto a livello nazionale. Anche il tasso di occupazione è su valori record col 72,2% nel 2023, la crescita più alta in Italia rispetto al 2019. Di pari passo, scende al minimo storico la quota di giovani che non studiano e non lavorano, con valori più bassi della media nazionale. I risultati positivi testimoniano l’efficacia delle strategie adottate e l’impegno costante delle istituzioni per un futuro di crescita e sviluppo sostenibile per tutta la regione”. Lo ha detto il deputato e vice ministro della Lega Edoardo Rixi a margine dell’ottava edizione del forum The European House – Ambrosetti ‘Think Tank Liguria 2030’ in corso a Rapallo.