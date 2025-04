L’indagine: “La casa secondo gli italiani, rifugio per famiglia, sostenibile ed efficiente”

2 Aprile 2025

Milano, 2 apr. (Adnkronos) – In un contesto di incertezza economica e grandi cambiamenti sociali e ambientali, la casa riveste un ruolo sempre più centrale nella vita degli italiani per rispondere a nuove esigenze abitative. Lo evidenzia ‘Homeservatory’, il trend report della casa in Italia 2025 di Leroy Merlin, azienda multispecialista con un’ampia gamma di soluzioni complete di prodotti e di servizi per il miglioramento della casa, il modo di vivere la propria abitazione tiene sempre più conto di sicurezza, efficienza e sostenibilità, temi sempre più sentiti tra la popolazione, soprattutto tra le nuove generazioni.

Dall’indagine emerge che il 59% degli intervistati è preoccupato per l’aumento dei prezzi, il 30% per le conseguenze del cambiamento climatico e altrettanti per la salute. Anche il quadro economico presenta alcune sfide, con il 64% che fatica a gestire le bollette e oltre l’80% che avverte il rincaro dei beni alimentari. Si evolve quindi il concetto di casa, che è un mix di significati tra i quali gli intervistati scelgono perché li rappresentano maggiormente un’isola dove sentirsi protetti (53%), un rifugio sicuro che rappresenta famiglia e relazioni (49%), sinonimo di comfort e benessere (48%) e persino un’estensione della propria identità personale (30%). Infine, la casa ideale è caratterizzata dalla funzionalità (26%), ovvero il prevalere dell’organizzazione sull’estetica, che rende l’abitazione più confortevole.

Il benessere, sia individuale che collettivo, è quindi il fulcro attorno al quale la casa diventa un punto di riferimento essenziale, seppur con connotazioni diverse a seconda delle generazioni. Per la GenZ la casa ha maggiormente valori pratici, di funzionalità per rispondere alle esigenze quotidiane in modo efficiente rispetto al totale del campione (+5%). I Millennial la interpretano come un’estensione della propria identità, un luogo dove esprimere sé stessi e la propria creatività (+3%). Per la Generazione X, invece, la casa è relazione: un punto di riferimento per la famiglia e la socialità (+4%). Infine, per i Baby Boomer, rappresenta il simbolo del comfort e del benessere, un rifugio dove godersi la serenità conquistata nel tempo (+6%).

Accanto a queste diverse visioni dell’abitare, si ridefiniscono anche le priorità domestiche: efficienza energetica, riduzione degli sprechi e soluzioni sostenibili non sono più solo scelte etiche, ma necessità concrete per ottimizzare i consumi e ridurre i costi. In tema di home improvement, il 37% degli italiani chiede ai brand di oggi di rendere la casa più efficiente dal punto di vista energetico, il 30% esprime necessità di organizzare gli spazi al meglio, esigenza dettata da metrature di case più limitate e diversificazione delle attività nell’ambiente domestico, come lo smartworking. Infine il 20% chiede, in generale, soluzioni per avere una casa più sostenibile.

Anche il concetto di smart home sta cambiando. Se in passato era associato principalmente a domotica e innovazione, oggi si sposta sempre più verso una dimensione etica, legata a risparmio energetico e sostenibilità. Per molti italiani, una casa è “intelligente” non solo se è tecnologicamente avanzata, ma soprattutto se consente di ottimizzare i consumi, ridurre gli sprechi e abbattere i costi. Questa evoluzione rappresenta nuovi temi chiave associati alla casa del futuro: semplificare la vita quotidiana, migliorare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale.

L’Homeservatory Leroy Merlin racconta come cresce l’attenzione verso soluzioni che migliorano le prestazioni energetiche della casa, riducendo gli sprechi e i costi di gestione. Interrogati sulle prospettive di una futura casa ideale, gli Italiani si dichiarano d’accordo sulla possibilità di risparmiare grazie a: Infissi (83%), per un maggiore isolamento termico, riducendo gli sprechi energetici e aumentando il comfort abitativo; Sistemi di produzione di energia rinnovabile quali pannelli solari, per il 79% degli italiani potrebbero essere utili per risparmiare, riducendo la dipendenza da fonti energetiche tradizionali; Riuso e rigenerazione, il 71% delle persone esplora il mercato dell’usato e dei prodotti rigenerati, una tendenza in crescita che unisce sostenibilità e risparmio economico.

La tendenza è quella verso un abitare più consapevole e sostenibile: l’82% degli italiani si dichiara d’accordo nello scegliere materiali riciclati e più sostenibili per arredare la propria casa; l’81% è concorde nel vantaggio di utilizzare il fai-da-te per dare nuova vita a mobili e accessori, riducendo il consumo di nuove risorse e anche i costi. Inoltre, cresce la richiesta di trasparenza da parte delle aziende: il 77% degli intervistati si aspetta che i brand non si limitino a proclami sulla sostenibilità, ma integrino realmente questi valori nei propri modelli di business. “Questi risultati -commenta Claudia Guardamagna, marketing and customer intelligence leader di Leroy Merlin Italia- ci offrono una visione chiara delle nuove aspettative degli Italiani: la casa non è solo un luogo fisico, ma un ambiente emozionale e dinamico, ponendoci la sfida di coniugare sostenibilità, efficienza energetica, sicurezza e comfort. Il nostro impegno è sviluppare soluzioni sempre più personalizzate ed efficaci, in grado di rispondere alle esigenze di migliorare concretamente la vita quotidiana di chi ci sceglie”.

In questo contesto e in risposta alle esigenze degli italiani di fare scelte più responsabili, Leroy Merlin introduce una novità di rilievo: Home Index, un indicatore che valuta l’impatto ambientale e sociale dei prodotti venduti da Leroy Merlin creato con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della sostenibilità. Home Index è l’indicatore che valuta l’impatto ambientale e sociale di un prodotto lungo il suo intero ciclo di vita, con un punteggio che parte da ‘A’ per i prodotti con la valutazione migliore da un punto di vista di sostenibilità, fino ad ‘E’.

Il sistema di valutazione, la cui metodologia è stata certificata da un ente terzo, si basa su 31 criteri e 8 pilastri, di cui 6 relativi al ciclo di vita del prodotto e 2 legati ad aspetti sociali ed etici. A ciascuna categoria viene attribuito un punteggio da 0 a 100, che viene successivamente aggregato in un unico punteggio complessivo. Più il punteggio complessivo si avvicina a 100, migliore sarà l’impatto positivo sull’ambiente e sulle persone.

Gli 8 pilastri per valutare l’impatto ambientale e sociale dei prodotti sono: 1. Materie prime: i prodotti realizzati con materiali riciclati, di origine biologica o certificati ottengono un punteggio più alto; 2. Produzione: vengono premiate le condizioni di produzione che rispettano l’ambiente; 3. Trasporti: meno Co2 viene generata durante il trasporto del prodotto, più alto sarà il suo punteggio; 4. Fase d’uso: i prodotti che riducono il consumo di acqua ed energia durante il loro utilizzo ricevono un punteggio più elevato; 5. Riparabilità e durabilità: i prodotti durevoli e facilmente riparabili sono favoriti dal sistema di valutazione; 6. Fine vita: i prodotti con imballaggi e materiali principali riciclabili ottengono un punteggio più alto; 7. Salute: i prodotti che contengono meno sostanze potenzialmente dannose per l’uomo o per l’ambiente ricevono un punteggio più elevato; 8. Etica della produzione: le condizioni di produzione che rispettano le persone sono premiate con un punteggio più alto.

Queste categorie permettono di fornire una valutazione dell’impatto di un prodotto, offrendo ai consumatori informazioni chiare e trasparenti, che potranno trovare sia in negozio che sul sito.

“L’Home Index è un ulteriore passo nel nostro impegno per migliorare la nostra offerta grazie a un lavoro sinergico con i nostri fornitori e per promuovere scelte di consumo responsabili e più sostenibili -afferma Barbara Casartelli Leader Impatto Positivo di Leroy Merlin Italia-. Offrendo ai nostri clienti informazioni chiare e trasparenti sull’impatto dei prodotti che acquistano, li aiutiamo a fare scelte più consapevoli e in linea con i loro e i nostri valori”.

L’introduzione di Home Index sottolinea l’impegno di Leroy Merlin nel promuovere un approccio al consumo più consapevole e sostenibile, orientato verso il benessere individuale e collettivo. Attraverso questo strumento, l’azienda dimostra la sua volontà di contribuire attivamente alla creazione di un futuro dell’abitare sempre più rispettoso dell’ambiente e delle persone.