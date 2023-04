Aprile 4, 2023

Roma, 4 apr. (Adnkronos) – La proposta Rampelli sulla lingua italiana? “Io non sono per le sanzioni. Se negli uffici pubblici parlano di briefing anziché di riunione, non è che li vado a multare. Lascerei libertà di fare. Capisco la ratio del collega Rampelli, ma lascerei libertà di eloquio a chiunque, senza entrare con punizione negli uffici. Da me, al ministero, fanno un lavoro enorme, poi se parlano di briefing direi che è secondario…”. Così Matteo Salvini alla Stampa estera.