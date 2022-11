Lingua italiana: Valditara, ‘presto tavolo unitario per espansione cultura italiana all’estero’

Novembre 17, 2022

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Istituiremo presto un tavolo per la formazione e per l’espansione della cultura italiana all’estero. Lo faremo assieme ai tecnici del ministero degli Esteri e dell’Università”. Lo ha detto il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara durante l’evento conclusivo, alla Farnesina, delle Giornate della Formazione Italiana nel Mondo.

“L’italiano è la quarta lingua più studiata al mondo, c’è una grande domanda di made in Italy – ha detto ancora Valditara – Attraverso le riforme degli istituti tecnici, gli Its academy, stiamo dando un forte impulso anche per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Fondamentale agire con una regia congiunta dei nostri ministeri. Dobbiamo fare rete anche attraverso le piattaforme digitali, costruendo comunità di docenti e studenti in Italia e all’estero, per un confronto continuo e per portare avanti progetti comuni”.

“Questa visione – ha concluso il ministro – può offrire importanti occasioni di sviluppo. Lavoriamo con il ministero dell’Università e degli Esteri per reintrodurre l’insegnamento dell’italiano nei paesi del Magreb. L’istruzione è un importante strumento per affrontare le sfide globali. E l’internazionalizzione del nostro sistema può offrire straordinarie occasioni di crescita per il nostro sistema produttivo”.