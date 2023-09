Lirica: Bonafé (Pd), ‘tribunale conferma che licenziamento Lissner era illegittimo’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Il Tribunale di Napoli, decidendo di reintegrare Stephane Lissner come sovrintendente del Teatro San Carlo, conferma quanto avevamo sempre detto e cioè che il suo licenziamento era un atto illegittimo e ad personam. Una decisione grave e incostituzionale quella della destra, tanto è vero che presentammo una pregiudiziale bocciata con arroganza dalla maggioranza, aggravata dal fatto che doveva servire addirittura per liberare un posto da assegnare a Carlo Fuortes e poter poi nominare al suo posto un nuovo Ad per la Rai. Il Re è dunque nudo, come la scelta compiuta in maniera unilaterale dal governo, con un decreto legge peraltro anche privo dei requisiti necessari”. Lo dichiara la vicepresidente vicaria del Gruppo Pd alla Camera, Simona Bonafè.