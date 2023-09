Lirica: Cangiano (Fdi), ‘guerra intestina al Pd non fa bene a Napoli’

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. (Adnkronos) – “È veramente triste e imbarazzante vedere esultare il centrosinistra perché la magistratura ha ritenuto ci fossero gli estremi per reintegrare il precedente sovrintendente del San Carlo, Stephane Lissner, a discapito della nomina conferita qualche mese fa a Fuortes. Le motivazioni del provvedimento, le capiremo con calma. Resta il fatto che permane un accanimento feroce contro questo governo, accusato addirittura di aver adottato criteri di scelta ‘ad personam’ da un lato e ‘contra personam’ dall’altro. Come se la partita si giocasse sui nomi”. Lo dichiara Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia e componente della commissione Cultura alla Camera.

“In realtà – prosegue -, c’era e c’è semplicemente l’interesse a potenziare uno dei luoghi simbolo della cultura nel mondo. E dispiace che questo non solo non sia stato capito, ma che sia diventato addirittura terreno di scontro per un regolamento di conti politico tutto interno al Pd, che piuttosto che dedicarsi a combattere e contrastare questi fenomeni diffusi di criminalità e microcriminalità, gioca a nascondino. Facessero pace il sindaco Manfredi e il suo partito. Perché Napoli questa lotta intestina la sta già pagando a caro prezzo”.