Lirica: immagini dell’archivio Publifoto in mostra per ‘Callas Day’ a Gallerie d’Italia Milano

Ottobre 18, 2023

Milano, 18 ott.(Adnkronos) – Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo a Milano celebrano i cento anni dalla nascita di Maria Callas con una grande mostra dedicata alla ‘Divina’ con le stampe originali dell’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo. Immagini originali, che ritraggono la vita della grande artista in tutti i suoi aspetti, dentro e fuori dalle scene. La mostra, curata da Aldo Grasso e dal titolo ‘Maria Callas. Ritratti dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo’, sarà visibile dal 9 novembre 2023 al 18 febbraio 2024 e si compone di 91 immagini che coprono l’arco cronologico dal 1954 al 1970: “Maria Callas -spiega Barbara Costa, responsabile dell’Archivio storico di Intesa Sanpaolo- è la prima cantante lirica a godere di una enorme esposizione mediatica; il racconto fotogiornalistico sull’artista in scena si affianca quindi a quello di una donna che visse una vita molto intensa sotto ai riflettori”.

L’esposizione metterà in luce il prezioso patrimonio costituito dalle stampe d’epoca contenute nell’archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, molte delle quali inedite o mai esposte, privilegiando una tipologia di immagini propria di un’agenzia fotogiornalistica: “I fotografi di Publifoto -continua Costa- seguivano Maria Callas ovunque, in particolare fuori dalla scena: per strada, al ristorante, in aeroporto, sul megayacht di Onassis, nell’atelier di Biki, dove lei si vestiva. E per la prima volta abbiamo deciso di esporre quelle immagini: sono 90 stampe originali dell’epoca, che saranno esposte accanto a teche che conterranno le riviste dove alcune di quelle fotografie furono pubblicate. C’è anche un bellissimo servizio sulla casa milanese di Maria Callas: foto che, guardando nei particolari, rappresentano un’epoca in modo straordinario. Ritroveremo poi la grande artista accanto ai due uomini della sua vita, l’industriale Giovanni Battista Meneghini e l’armatore greco Aristotele Onassis: fu proprio uno dei fotografi di Publifoto a realizzare il famoso scoop che svelò il rapporto con Onassis, una relazione che nella società degli anni 50 era vista come uno scandalo. E la vedremo infine accanto agli amici di una vita, Luchino Visconti, Vittorio De Sica e Franco Zeffirelli, oltre naturalmente a Pier Paolo Pasolini”.

La mostra si aprirà e si chiuderà, però, con due fotografie che ritraggono Maria Callas all’interno del Teatro alla Scala: la prima foto, del 1 dicembre 1954, la ritrae insieme ai tre grandi direttori d’orchestra Arturo Toscanini, Victor De Sabata e Antonino Votto, dopo una delle prove della Vestale; l’ultima è del 7 dicembre 1970 e rappresenta il suo ritorno alla Scala, come spettatrice, accanto a Wally Toscanini. Da segnalare, infine, che il 2 dicembre, in occasione del ‘Callas Day’, la mostra sarà visibile gratuitamente per tutta la giornata, con visite guidate.