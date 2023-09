Lirica: Ruotolo (Pd), ‘per Lissner atto di giustizia, governo Meloni contra legem’

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – “C’è un giudice a Berlino. Il governo Meloni aveva approvato un decreto legge contro personam per rimuovere il sovrintendente del teatro San Carlo di Napoli, Stephane Lissner, dal suo incarico per raggiunti limiti d’età e metterci al suo posto l’amministratore delegato della Rai Carlo Fuortes. ll governo aveva bisogno di controllare subito l’azienda pubblica di viale Mazzini e dopo aver delegittimato Fuortes lo hanno costretto alle dimissioni. Il Tribunale di Napoli ha oggi reintegrato Stephan Lissner. Un atto di giustizia. Questo di Meloni è un governo contra legem”. Così in una nota Sandro Ruotolo, responsabile Informazione e cultura nella segreteria nazionale del Partito democratico.