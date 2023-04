Lisi (Bper): “Importante dare segnale concreto attraverso canali digitali”

Aprile 29, 2023

Milano, 28 apr.(Adnkronos) – – “È importante dare un segnale concreto del nostro impegno per una maggiore sostenibilità anche attraverso l’utilizzo dei nostri canali digitali. Sappiamo infatti che il digitale è il mondo dell’ambiente creano oggi una partnership naturale”. Lo ha detto Maurice Lisi, Head of digital business di Bper Banca, a margine dell’evento ‘Nature Talk’ con il quale Bper Banca ha presentato la collaborazione con Wwf per il progetto ‘Valore Oasi’, che ha l’obiettivo di tutelare le oasi naturali del Wwf.

“Questo binomio ci ha portato a dar vita ad una campagna che si è svolta dal 20 al 23 aprile 2023 tramite i servizi digitali che mettiamo a disposizione dei nostri clienti- ha continuato Lisi – Attraverso i nostri servizi digitali, infatti, i clienti hanno potuto contribuire a tutelare le oasi di Wwf in tre diverse modalità. Per ogni operazione di pagamento effettuata da ciascun cliente tramite i nostri canali digitali, ci siamo impegnati a versare 50 centesimi. Inoltre, il cliente stesso poteva decidere di arrotondare la cifra del suo bonifico per contribuire in prima persona alla tutela dell’ambiente. Infine, sul portale digitale della banca era possibile effettuare una donazione spontanea”.

“Nel weekend dell’iniziativa sono state eseguite circa 200.000 operazioni, più di 5000 clienti hanno deciso di fare l’arrotondamento dei propri bonifici e altrettanti hanno scelto di fare delle donazioni spontanee” ha concluso Lisi.