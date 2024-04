Livorno: Bergamini, ‘vogliamo portare il buon governo anche qui’

6 Aprile 2024

Roma, 6 apr. (Adnkronos) – “Fare politica in Toscana con Forza Italia richiede un coraggio straordinario e una visione ampia ma oggi la musica è cambiata e spero sinceramente che la situazione cambi anche a Livorno. Ci proponiamo di portare il buon governo anche qui, lo abbiamo fatto in molte città toscane che sembravano difficili da conquistare. Come? Scegliendo i migliori candidati, persone disposte a metterci la faccia e dotate di competenza, impegno, preparazione e una forte volontà di servire la propria comunità. Ed è da qui che nasce la scelta di Alessandro Guarducci”. Lo ha affermato Deborah Bergamini, vicesegretaria nazionale di Forza Italia, durante la presentazione del candidato sindaco Alessandro Guarducci a Livorno.

“Livorno si affaccia su di un mare ricco di opportunità -ha aggiunto- e qui ci sono individui determinati che lottano con tutte le loro forze per un’altra Toscana, e di conseguenza, un’altra Livorno possibile. La Toscana ha bisogno di un nuovo inizio, di aprirsi al cambiamento e di evitare di diventare una regione a due velocità, con alcune zone beneficiate dalle infrastrutture mentre altre, come la costa, faticano. Per cui, per noi, queste elezioni non sono soltanto importanti per garantire ad ancora più città il buon governo del centrodestra e quindi di Forza Italia, ma sono un passaggio fondamentale per quando si giocherà la partita ancora più importante delle Regionali e dove noi ci stiamo preparando per fare la nostra parte e per liberare finalmente da questo sistema di potere asfittico, la bellezza di questa regione”.